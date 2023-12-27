Çorum'da tüfekle oyun kanlı bitti: Arkadaşını vurdu

İHA
Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Yaşanan olayda H.E.D., pompalı tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşı B.Ş.’yi vurarak yaraladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı B.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gözaltına alındı
Olaydan sonra kaçan şüpheli H.E.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış