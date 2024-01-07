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Çorum'da uygulamadan kaçan alkollü sürücüye 50 bin lira ceza kesildi

Çorum'da uygulamadan kaçan alkollü sürücüye 50 bin lira ceza kesildi Çorum'da polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçan sürücünün ehliyetini süresiz olarak iptal edilirken 53 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.