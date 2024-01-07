Çorum'da uygulamadan kaçan alkollü sürücüye 50 bin lira ceza kesildi

İHA
Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla kaçmaya başladı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü kısa süren kovalamacının ardından yakalanarak durduruldu.
53 bin 400 lira ceza kesildi
Polis ekipleri kaçan sürücüye 53 bin 400 lira idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.
Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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