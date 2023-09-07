Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı.

AA Zehir tacirlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün sokakta uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda yasaklı ürün ele geçirildi Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 kilogram kannabinoid, 486 gram sıvı sentetik kannabinoid, 8 tablet sentetik ecza, 2 tabanca ve 5 fişek, 2 kilogram tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 275 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'si salıverildi. 2 kişi tutuklandı Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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