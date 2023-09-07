Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA
Zehir tacirlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün sokakta uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda yasaklı ürün ele geçirildi
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 kilogram kannabinoid, 486 gram sıvı sentetik kannabinoid, 8 tablet sentetik ecza, 2 tabanca ve 5 fişek, 2 kilogram tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 275 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'si salıverildi.
2 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)