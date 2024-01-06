Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

DHA
Çorum'da Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö., O.Ö., E.B., C.D., B.A., F.D. ve E.B. gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
5 kişi tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı.
F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor
Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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