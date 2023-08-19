Çorum'da virajda devrilen kamyonun şoförü öldü

DHA
Çorum'da Boyabat-Kargı yolunda Kargı yönüne giden Mustafa Arabacı yönetimindeki 34 CMA 931 plakalı kablo yüklü kamyon, girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp beton bariyerlere çarptı.
Bariyeri yerinden söken kamyon, su kanalına devrildi.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Arabacı, ilk müdahalesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Mustafa Arabacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.