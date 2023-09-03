Çorum'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Cumartesi Pazarı önünde Hasan Kırçiçek yönetimindeki 06 NU 034 plakalı otomobil, virajı alamayacak dereye uçtu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.
Tedavi altına alındı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.