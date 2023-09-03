Çorum'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Cumartesi Pazarı önünde Hasan Kırçiçek yönetimindeki 06 NU 034 plakalı otomobil, virajı alamayacak dereye uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Kısa sürede yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Tedavi altına alındı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Çorum'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu