Çorum'da yağış ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi Fırtınanın etkisiyle trafik direkleri ve ağaçlar devrildi. Ekipler, trafiğin aksamaması için çalışma başlattı.

DHA

Sağanak yağış bu kez de Çorum'da etkili oldu.

Yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Ağaçlar devrildi

Fırtınanın etkisiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafındaki billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri ile Osmancık kara yolu kenarındaki ağaçlar devrildi.

Trafik ekipleri Çorum-Ankara, Çorum-Samsun kara yolunda trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.

Ekipler çalışma başlattı

Belediye ekipleri de bölgelerinde hasar gören billboard ve trafik sinyalizasyon direklerini kaldırmak için çalışma başlattı.