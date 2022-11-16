- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum'da yakalanan dilencinin üzerinden 913 lira çıktı
Çorum'da yakalanan dilencinin üzerinden 913 lira çıktı
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 913 lira bulundu. Dilenciye 277 lira idari para cezası kesildi.
- 16.11.2022 - 17:45
- Güncelleme : 16.11.2022 - 17:53
Haksız kazanç elde etmeye çalışan dilenciler tespit edilmeye devam ediyor.
Son olarak Çorum'da bir dilenci, zabıta ekiplerinin radarına takıldı.
Ulu Cami çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen 63 yaşındaki D.T., zabıta ekibince yakalanarak belediyeye getirildi.
913 lira para çıktı
Personele topladığı ve üzerinde taşıdığı parayı teslim eden D.T'nin, 913 lira 90 kuruşu bulunduğu belirlendi.
277 lira para cezası kesildi
Zabıta paraya el koydu. D.T., Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 277 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakıldı.