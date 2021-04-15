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    Çorum'da yanan çocuk parkı söndürüldü

    Çit bitkilerinde çıkan yangının sıçraması sonucu alev alan çocuk parkı, alevler kamelyalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:29
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    Çorum'da yanan çocuk parkı söndürüldü

    Çorum'daki Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7’nci Cadde’deki çocuk parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Çit bitkilerinin yandığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kamelyalara sıçramadan söndürdü.

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Çorum da yanan çocuk parkı söndürüldü #1

    Çorum da yanan çocuk parkı söndürüldü #2

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