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- Çorum'da yanan çocuk parkı söndürüldü
Çorum'da yanan çocuk parkı söndürüldü
Çit bitkilerinde çıkan yangının sıçraması sonucu alev alan çocuk parkı, alevler kamelyalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.
- DHA
- 15.04.2021 - 13:29
Çorum'daki Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7’nci Cadde’deki çocuk parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Çit bitkilerinin yandığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kamelyalara sıçramadan söndürdü.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.