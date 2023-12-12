Çorum'da yaşlı kadının evi kundaklandı Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 78 yaşındaki kadının evi kundaklanarak ateşe verilirken, yaşlı kadının kızının evinde bulunması faciayı önledi.

İHA

Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 58. Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı.

78 yaşındaki N.E.'ye ait müstakil bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi.

Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay esnasında kızının evindeydi

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, 78 yaşındaki N.E.’nin olay esnasında kızının evinde olduğu öğrenildi.

Polis çalışma başlattı

Polis ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)