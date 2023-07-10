Çorum'da yediği yemek nefes borusuna kaçan küçük çocuk kurtarılamadı Misafir olarak gittiği evde yemek yiyen 3 yaşındaki Kerem, nefes borusuna yemek kaçınca fenalaştı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Çorum'da dehşet verici bir olay yaşandı.

Alaca ilçesinde yaşanan olayda, ailesi ile birlikte yakınlarını ziyarete giden 3 yaşındaki Kerem yemek yedi.

Bu sırada minik çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı.

Küçük çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesinin ihbarı üzerine köye ambulans sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alaca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan minik Kerem, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Kerem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.