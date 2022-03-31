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    Çorum'da yol kenarına dökülü tonlarca soğan tespit edildi

    Alaca ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarına tonlarca soğanı döken kişi, ekipler tarafından aranıyor. Tespit edilen kişiye, gereken ceza uygulanacak.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:52
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    Çorum'da yol kenarına dökülü tonlarca soğan tespit edildi

    Çorum'un Alaca ilçesinde yolun kenarına tonlarca soğan döküldü.

    Tonlarca soğanı yol kenarında gören vatandaş, belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

    OLAYIN NEDENİNE YOĞUNLAŞILDI

    Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.

    Çorum da yol kenarına dökülü tonlarca soğan tespit edildi #1

    "GECE SAATLERİNDE DÖKÜM YAPILIYOR"

    Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor.

    "GEREKEN CEZA UYGULANACAK"

    Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak." dedi.

    Çorum da yol kenarına dökülü tonlarca soğan tespit edildi #2


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