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- Çorum'da yol kenarına dökülü tonlarca soğan tespit edildi
Çorum'da yol kenarına dökülü tonlarca soğan tespit edildi
Alaca ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarına tonlarca soğanı döken kişi, ekipler tarafından aranıyor. Tespit edilen kişiye, gereken ceza uygulanacak.
- DHA
- 31.03.2022 - 17:43
- Güncelleme : 31.03.2022 - 17:52
Çorum'un Alaca ilçesinde yolun kenarına tonlarca soğan döküldü.
Tonlarca soğanı yol kenarında gören vatandaş, belediye ekiplerine ihbarda bulundu.
OLAYIN NEDENİNE YOĞUNLAŞILDI
Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.
"GECE SAATLERİNDE DÖKÜM YAPILIYOR"
Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor.
"GEREKEN CEZA UYGULANACAK"
Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak." dedi.