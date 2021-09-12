- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum'da zabıtadan kaçan dilenci
Çorum'da zabıtadan kaçan dilenci
5 saatte 400 lira toplayan ve engelli maaşı da aldığı belirlenen H.K.'ye cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından yine dilenen H.K., zabıtaya ikinci kez yakalanınca kaçarak kayıplara karıştı.
- DHA
- 12.09.2021 - 17:10
- Güncelleme : 12.09.2021 - 17:27
Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı.
Sokakta dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürüldü.
5 SAATTE 400 TL TOPLADI
H.K.’nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K.’nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.
İKİNCİ KEZ YAKALANDI, KOŞARAK KAÇTI
Öte yandan H.K., hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi'nde yine dilenmeyi sürdürdü. Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K’nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi.
Çorum'da zabıtadan kaçan dilenci VİDEO