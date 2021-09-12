Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
388.777
0.56%
EXEN Coin
25.48
1.27%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Çorum'da zabıtadan kaçan dilenci

    5 saatte 400 lira toplayan ve engelli maaşı da aldığı belirlenen H.K.'ye cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından yine dilenen H.K., zabıtaya ikinci kez yakalanınca kaçarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da zabıtadan kaçan dilenci

    Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı.

    Sokakta dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürüldü.

    5 SAATTE 400 TL TOPLADI

    H.K.’nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K.’nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.

    İKİNCİ KEZ YAKALANDI, KOŞARAK KAÇTI

    Öte yandan H.K., hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi'nde yine dilenmeyi sürdürdü. Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K’nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi.

    Çorum'da zabıtadan kaçan dilenci VİDEO

    Çorum da zabıtadan kaçan dilenci #1

    Çorum da zabıtadan kaçan dilenci #2

    Çorum da zabıtadan kaçan dilenci #3

    Çorum da zabıtadan kaçan dilenci #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir