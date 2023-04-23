Çorum'daki düğünde maganda kurşunu bir kişinin canına mal oldu Düğün esnasında havaya açılan ateş, Ozan Özşahin'e isabet etti. Özşahin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Çorum'daki düğünde bulunan magandalar can aldı. Düğüne katılan Ozan Özşahin, havaya açılan ateşte başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Hayatını kaybetti Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede merminin Özşahin'in kulak arkasına isabet ettiği tespit edildi. Ozan Özşahin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.