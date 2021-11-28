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    Çorum'daki kaleden kopan parça otomobile zarar verdi

    Osmancık ilçesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kandiber Kalesi'nden kaya parçaları koptu. Parçalardan biri ise otomobile denk geldi.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 17:50
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    Çorum'daki kaleden kopan parça otomobile zarar verdi

    Çorum’un Osmancık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, Kandiber Kalesi'nden kaya parçaları düştü.

    Kale civarında bulunan otomobile çarpan kaya, maddi hasarı da beraberinde getirdi.

    "ENDİŞEMİZ BÜYÜK"

    Yazı Mahallesi Muhtarı Murat Haykır, kaleden kopan kaya parçalarının endişe uyandırdığını söyledi.

    Haykır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; "Endişemiz büyük. Gerekli tedbirlerin alınması için müracaatımız var. Can ve mal kaybı olmaması için tekrar gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.

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