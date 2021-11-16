Çorum'daki kayıp genç, elektrik akımına kapılmış halde ölü bulundu

Yaklaşık bir haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni, metruk bir binanın çatısında elektrik akımına kapılmış halde görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da yaşayan 24 yaşındaki Bekir Güvenç, bir hafta önce evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi.

Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan gencin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kayıp genci arama çalışmaları sürerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Kunduzhan Mahallesi 2'nci Oruç Sokakta bulunan boş bir evin çatı katında bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede çatıda bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİNİ İTFAİYE İNDİRDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin, bir haftadır kayıp olan Bekir Güvenç’e ait olduğu tespit edildi. YEPAŞ ekiplerinin bölgede yaptığı enerji kesintisinin ardından Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen gencin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.