Çorum'daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü

Aralarında anlaşmazlık bulunan iki ailenin kavgasında, geliniyle vurulan kayınpeder hayatını kaybetti. Silah kullanan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Çorum'un Beyoğlan köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunan komşu Kaçmaz ile Filiz aileleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Aile fertlerinden Ahmet Filiz, komşusu Yusuf Kaçmaz'a (71) tüfekle ateş etti.

Kayınpeder ve gelin olay anında can verdi

Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini, olay yerinde hayatını kaybetti.

İki taraftan da 5 kişi yaralandı

Kavgada diğer aile fertlerinin de silahla ateş etmesiyle her iki taraftan 5 kişi yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kavgada silah kullanan 4 kişi gözaltında

Kavgaya karışıp, silah kullandığı iddia edilen 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.









