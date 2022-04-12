Petrol
102.41
3.99%
Euro
15.95
-0.07%
Dolar
14.66
0.01%
Altın
928.56
0.80%
Borsa
2456
0.27%
Bitcoin
598.283
-1.67%
BTXN Coin
31.85
3.40%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Çorum'daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü

    Aralarında anlaşmazlık bulunan iki ailenin kavgasında, geliniyle vurulan kayınpeder hayatını kaybetti. Silah kullanan 4 kişi ise gözaltına alındı.
    • 12.04.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü

    Çorum'un Beyoğlan köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunan komşu Kaçmaz ile Filiz aileleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Aile fertlerinden Ahmet Filiz, komşusu Yusuf Kaçmaz'a (71) tüfekle ateş etti.

    Kayınpeder ve gelin olay anında can verdi

    Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Çorum daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü #1

    İki taraftan da 5 kişi yaralandı

    Kavgada diğer aile fertlerinin de silahla ateş etmesiyle her iki taraftan 5 kişi yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kavgada silah kullanan 4 kişi gözaltında

    Kavgaya karışıp, silah kullandığı iddia edilen 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Çorum daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü #2

    Çorum daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü #3

    Çorum daki komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü #4


    İlginizi Çekebilir

    500 metre için 435 lira alan taksici: Taksimetre suçlu
    İç Haber

    500 metre için 435 lira alan taksici: Taksimetre suçlu

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir