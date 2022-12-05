Çorum'daki maganda kurşunu ölümüne neden oldu

Çorum'daki maganda kurşunu ölümüne neden oldu

Katıldığı düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 6 yaşındaki Berke, 198 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özel günlerde gövde gösterisi yapmak üzere hava sıkılan maganda kurşunları, insanları hayattan koparıyor.

Bir örneğinin de Çorum'dan geldiği olayda, ailesi ile birlikte bir yakınlarının düğününe giden 6 yaşındaki Berke Düzgün, arkadaşları ile oynarken başına yorgun mermi isabet etti.

Bir anda kanlar içinde yere düşen Berke, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tedavi altına alınan Berke’nin başındaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde tedavisine devam edilen Berke, 198 günlük yaşam mücadelesini kaybederek sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

5 bin 482 boş kovan incelenerek zanlı yakalandı Olayla ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanındaki 5 bin 482 deforme mermi kovanı tespit edildi.

Maganda tutuklandı

Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın, çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Gözaltına alınan A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Berke’nin ölümü yakınlarını ise yasa boğdu. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Berke’nin cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Kıymet ve Celal Düzgün Çiftçi'nin 3 çocuğundan biri olan Berke, son yolculuğuna uğurlanacak.

"Çocuğun hayatını çaldılar"

Berke'nin yakını Mustafa Şen, magandalara yönelik cezaların ağırlaştırılmasını istediklerini belirterek, "Berke ve ailesi düğüne gitmişlerdi. Orada çocuğa yorgun mermi isabet etmiş. Cezalar caydırıcı olsun. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Denetimler sıklaştırılsın. Böyle olaylar bir daha olmasın. Çocuğun hayatını çaldılar. Geleceğini çaldılar." dedi.