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    Çorum'daki silahlı çatışmada polis aracının camı patladı

    Bahçelievler Mahallesi'ndeki grupların tartışması silahlı çatışmaya döndü. Saçmalar, polis otosuna isabet ederken 12 kişi gözaltına alındı.
    • 28.11.2022 - 09:06
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    Çorum'daki silahlı çatışmada polis aracının camı patladı

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki tartışma, çatışmaya döndü.

    İpekli Evler 52. Sokakta iki grup arasında başlayan sözlü tartışmada bir süre sonra silahlar konuştu.

    Çıkan tartışma sonucu A.E. bıçak darbeleriyle, A.C.A. ise açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı çatışmanın arasında kaldı.

    Saçmalar polis aracına isabet etti

    Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşun ve saçmalar olaya müdahale etmek için bölgeye giden polis otosuna geldi.

    Kurşun ve saçmaların isabet ettiği polis otosunun camı patlarken, şans eseri polisler olayı yara almadan atlattı.

    Çorum daki silahlı çatışmada polis aracının camı patladı #1

    12 kişi gözaltında

    Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.

    Çorum daki silahlı çatışmada polis aracının camı patladı #2

    Çorum daki silahlı çatışmada polis aracının camı patladı #3


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