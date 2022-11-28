Çorum'daki silahlı çatışmada polis aracının camı patladı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki grupların tartışması silahlı çatışmaya döndü. Saçmalar, polis otosuna isabet ederken 12 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki tartışma, çatışmaya döndü.

İpekli Evler 52. Sokakta iki grup arasında başlayan sözlü tartışmada bir süre sonra silahlar konuştu.

Çıkan tartışma sonucu A.E. bıçak darbeleriyle, A.C.A. ise açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı çatışmanın arasında kaldı.

Saçmalar polis aracına isabet etti

Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşun ve saçmalar olaya müdahale etmek için bölgeye giden polis otosuna geldi.

Kurşun ve saçmaların isabet ettiği polis otosunun camı patlarken, şans eseri polisler olayı yara almadan atlattı.

12 kişi gözaltında

Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.