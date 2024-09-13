Çorumlu iş adamına evinin önünde saldırı: Önce darbedildi sonra vuruldu Osmancık'ta evinden çıkan iş adamı G.A., tartıştığı bir şahıs tarafından sokak ortasında darbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Silahlı saldırgan terörü durmak bilmiyor.

Bu defa Çorum'da ortaya çıkan saldırgan, tartıştığı iş adamını sokak ortasında vurdu.

Osmancık Yeni Mahalle'de evinden çıkan iş adamı G.A., yanına yaklaşan K.K. isimli şüpheli ile tartışmaya başladı.

İŞ ADAMINI ÖNCE DARBETTİ SONRA BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., darbettiği iş adamı G.A.'yı bacağından vurdu.

Tabanca ile 3 el ateş ettiği belirlenen saldırgan daha sonra park halindeki aracına binerek gitti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bacağından vurulan G.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne, ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRININ SEBEBİ ALACAK-VERECEK ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmada saldırganın eşkalini belirlerken, polis ekiplerince yakalanan K.K. gözaltına alındı.

K.K.'nin ilk ifadesinde, G.A. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu, bu yüzden çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)