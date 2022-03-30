Petrol
110.97
3.03%
Euro
16.37
1.11%
Dolar
14.65
0.55%
Altın
912.76
1.49%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
691.720
-1.22%
BTXN Coin
37.15
-5.56%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak

    Çorum’da belediye bünyesinde ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçilen Hatice Kırcı (35), davul eşliğinde mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldıracak.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 18:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak

    Çorum'da hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, belediye bünyesinde Turgut Özal Konferans Salonu’nda ‘ramazan davulcuları’na verilen eğitime katıldı.

    Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi. Eğitimlerin ardından Kırcı, diğer erkek gönüllülerle Gazi Caddesi Hürriyet Parkı’nda davul çalıp, provada bulundu.

    VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

    Davul eşliğinde mani seslendiren Kırcı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

    Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyeceğini söyleyen Hatice Kırcı, “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, bunu başardım. Çok mutluyum bu imkanı bana tanıyanlara teşekkür ediyorum” dedi.

    Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak #1

    Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak #2

    Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak #3

    Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak #4


    İlginizi Çekebilir

    Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç'ın oynadığı diziler
    Medya

    Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç'ın oynadığı diziler

    Çin sokaklarında robot köpek gezmeye başladı
    Dünya

    Çin sokaklarında robot köpek gezmeye başladı

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir