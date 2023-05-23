Çorum'u sağanak yağış vurdu! Çorum'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası; tarım arazileri, iş yerleri ve evleri su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ekipler, meydana gelen hasarlar için çalışma başlattı.

Çorum'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar, göle döndü.

Sağanak yağış hayatı etkilerken, vatandaşların yaşadığı zorluklar ise çekilen karelere yansıdı.

Su birikintisi içerisinde ilerlemekte zorlanan vatandaşlar bir yandan ise ev ve iş yerlerini korumaya çalıştı.

Tarım arazileri su altında kaldı

Yağış sebebiyle il merkezine bağlı Düvenci beldesinde derelerin taşması ile tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Sel suları beldedeki bazı mahallelerde kilit taşlarını söktü. Belediye ekipleri yağışın ardından çalışma başlattı.

Yollar tahrip oldu

Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan sağanak yağış, ev, depo ve tarım arazilerine zarar verdi. İlçenin en uzak yerleşim yeri olan Kula köyünde Kızılırmak taştı.

Bir ev ile iki ahır, üç depo tahıl ve ekili arazilerini su bastı. Bazı yollar da tahrip oldu. Sungurlu Belediyesi ekipleri zararın giderilmesi için çalışma başlattı.

Sürücüler mahsur kaldı

Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde Irmakboyu mevkiinde de sel suları sebebiyle bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgede çeltik ekimi yapan çiftçiler de sağanak yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.