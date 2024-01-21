AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarını sürdürüyor Yerel seçim atmosferi devam ederken, çalışmalarına başlayan ABB Başkan adayı Turgut Altınok vatandaşlarla bir araya gelen Altınok, "Biz hizmetkar olacağız, sizleri mahcup etmeyeceğiz" diyerek seçim mesajı verdi.

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AA

Türkiye 69 gün sonra seçim sandığına gidiyor.

Yerel seçim heyecanı yurt genelinde katlanarak devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı bu seçimlerde de devam ederken, 81 ilde yarışacak belediye başkan adayları da belirlendi.

Ankara için çalışmalar sürüyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

Altınok seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son olarak AK Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde "Yenimahalle Teşkilat Buluşması" düzenlendi.

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve beraberindekiler, buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

"Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil"

Programda konuşan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana."

"Sizleri mahcup etmeyeceğiz"

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan anketlerde 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiziz. Biz hizmetkar olacağız, sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)