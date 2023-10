DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Günü kapsamında mesajlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenlenen ve 2023 teması "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

Savaş ve çatışmaların gıda krizini derinleştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İle birlikte başlatılan Karadeniz girişimi kapsamında "33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik." ifadelerini aktardı.

Savaş ve çatışmaların gıda krizini derinleştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cümleleri kullandı;

Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken, maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. Diğer taraftan israf edilen gıdanın, su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu da üzülerek ifade etmeliyim. Fakat israfın önüne geçmek için gösterilmesi gereken gayretler, yapay ve insan sağlığı açısından riskli çözüm arayışlarına sarf ediliyor. Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler İle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik.