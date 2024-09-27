Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç‘le görüştü

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
ABD'nin New York kentinde birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yurda döndü.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Erdoğan daha sonra, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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