Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç‘le görüştü
İHA

Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

ABD'nin kentinde birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yurda döndü.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan daha sonra, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör