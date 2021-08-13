Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evleri yıkılan vatandaşlara ilişkin açıklama

Cuma namazının ardından sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkenin güney sahillerinde orman yangınları ile mücadele ederken, kuzey sahilleri sele teslim oldu.

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi.

Sel suları Bartın, Kastomonu, Sinop ve Zonguldak ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.

Birçok vatandaş yaşamını yitiririken, bazı vatandaşlardan hala haber alınamıyor.

Devletin tüm imkanları ile arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kastamonu'ya giderek selzedelerle bir araya geldi.

Cuma namazının ardından vatandaşlara bölgede devam eden çalışmaların yanı sıra yapılacaklar hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Devlet olarak tüm imkanlarımızla, felaketin ilk anlarından itibaren sizlerle beraberiz. Hep birlikte bölgede çalışmaları sürdürüyoruz.

AFAD başta olmak üzere Kızılay’ımız ile bütün araç gereçlerle buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız.





"PEK ÇOK ARAÇ GEREÇ ŞU ANDA SAHADA FAALİYET GÖSTERİYOR"

Halihazırda 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1000 insansız hava aracı, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve diğer pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor.





"HASTALARIN TAMAMI HASTANELERE NAKLEDİLMİŞ VEYA EVLERİNE ULAŞTIRILMIŞTIR"

Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi’ndeki hastaların tamamı, diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır. Şehrimizdeki öğrenci yurtları, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tutulmaktadır.





"ALTYAPI ONARIM ÇALIŞMALARI HEMEN BAŞLAMIŞTIR"

Yolların ve köprülerin hasar görmesi sebebiyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde şu an karayollarımız çalışmaktadır.

Elektrik kesintisi yaşanan yerlere bir an önce enerji akışı sağlamak için çalışmalar sürüyor.

Aynı şekilde, su kesintisi yaşanan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evleri yıkılan vatandaşlara ilişkin açıklama VİDEO

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"MOBİL İSTASYONLAR İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE GÖNDERİLMİŞTİR"

Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gereken mobil istasyonlar ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmiştir.

KREDİ DESTEĞİ, VERGİ ERTELEMELERİ

Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız.

Her bir hizmet alanıyla ilgili ekiplerimiz, sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde kesintisiz görev yapmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarımız da bu çalışmalara katılmıştır.





"ÖDENEKLER HEMEN GÖNDERİLMİŞTİR"

Kurumlarımıza ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Bölgedeki diğer illerde teyakkuz durumuna geçirilmiştir.

"YENİ YUVALARINA KAVUŞTURMAK İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"

Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvıyoruz. Aynı şekilde, sel sebebiyle mağdur olan vatandaşların zararların telafisi için de çalışmalara başladık.

Hayatını kaybeden insanları geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bundan endişeniz olmasın.

Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye’de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını hamdolsun dosta düşmana gösterdik.

"1 YIL İÇERİSİNDE KONUTLARI BİTİRECEĞİZ"

Ortak sevinçlerimiz gibi ortak üzüntülerimiz de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak o kadar kolay aşar, potansiyelleri o kadar kolay hızlı hayata geçirebiliriz. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz.

Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke bırakmanın daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz.

Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz.

Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz."