İsrail uyruklu iki çift, Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev mesafesini hesaplayarak grupta paylaştı. Casuslar ekiplerce tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Üsküdar'da, geçtiğimiz günlerde İsrail uyruklu Natali ve Mody O. çifti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın evi arasındaki mesafeyi belirlediler.

Çift bu bilgileri internet üzerinden 'Aile' adı verdikleri grupla paylaştı.

TEKNİK BİLGİLER PAYLAŞILDI

İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemede, gönderilen kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altında.

Erdoğan'ın evi ile Çamlıca Kulesi'nin arasındaki mesafenin yanında, kulenin teknik bilgilerinin de söz konusu gruba gönderildiği tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut bilgilerini paylaşan casuslar tutuklandı VİDEO

İSRAİL İDDİAYI KABUL ETMEDİ

Ekiplere verdirilen sorguda şüpheli çift kendilerini 'şoför' olarak tanıtırken, tutuklanmaları ülkeleri İsrail'de büyük yankı yarattı.

Şüpheli çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail, tutuklanan vatandaşlarının casus oldukları iddiasını kabul etmedi.

CASUSLARIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İki şüpheli ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanırken, başka gizli belge ya da bilgiye erişip erişmedikleri, devam eden soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.