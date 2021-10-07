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- D-100 Karayolu'nda 3 kişinin bulunduğu Martı dikkat çekti
D-100 Karayolu'nda 3 kişinin bulunduğu Martı dikkat çekti
Kadıköyde bulunan D-100 Karayolunda aynı anda 3 kişi Martı'ya bindi tehlikeli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 07.10.2021 - 13:57
İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu’nda akşam saatlerinde Martı'ya binen 3 kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
3 KİŞİNİN BULUNDUĞU MARTI
Akşam yoğunluğu yaşanan D-100 Karayolu'nda ilerleyen araçların arasında uzun süre yolculuk yapan kişilerin düşmemek için birbirlerine sıkı sıkı tutunduğu ve yolculardan birinin elinde poşet taşıdığı görüldü.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Elektrikli scooter ile yolculuk yapan kişiler daha sonra Göztepe Köprüsü'nden Ataşehir'e yönelerek gözden kayboldu.