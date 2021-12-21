Dalaman'da hastaneye güvenli görevlisine saldırı

Hastanede yatan kız arkadaşını görmeye gelen ancak izin alamayan şahıs, satırla ortalığı birbirine kattı. Olay sonrası çift gözaltına alındı.

Muğla Dalaman Devlet Hastanesi’nin acil servisinde tedavi gören Elif Ö.'yü görmek isteyen erkek arkadaşı Tolga İ., hastanın tedavisi sürdüğü için güvenlik görevlisi tarafından reddedildi.

SATIRLI, MAKASLI SALDIRI

Bunun üzerine sinirlenen Tolga İ. yanındaki satırla etrafa saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Tolga İ.’yi yakalayan ekipler kelepçe takacakları sırada, bu defa da Elif Ö. hastaneden aldığı makas ile etrafa saldırdı. Saldırganların ikisi de gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılırken Tolga İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Elif Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.