Euro
14.3288
-5.48%
Dolar
12.8083
-4.68%
Altın
771.35
-0.19%
Borsa
1.955
0%
Bitcoin
654.347
-20.09%
BTXN Coin
38.48
-4.75%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Dalaman'da hastaneye güvenli görevlisine saldırı

    Hastanede yatan kız arkadaşını görmeye gelen ancak izin alamayan şahıs, satırla ortalığı birbirine kattı. Olay sonrası çift gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 12:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dalaman'da hastaneye güvenli görevlisine saldırı

    Muğla Dalaman Devlet Hastanesi’nin acil servisinde tedavi gören Elif Ö.'yü görmek isteyen erkek arkadaşı Tolga İ., hastanın tedavisi sürdüğü için güvenlik görevlisi tarafından reddedildi.

    SATIRLI, MAKASLI SALDIRI

    Bunun üzerine sinirlenen Tolga İ. yanındaki satırla etrafa saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Tolga İ.’yi yakalayan ekipler kelepçe takacakları sırada, bu defa da Elif Ö. hastaneden aldığı makas ile etrafa saldırdı. Saldırganların ikisi de gözaltına alındı.

    1 TUTUKLAMA

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılırken Tolga İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Elif Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Dalaman da hastaneye güvenli görevlisine saldırı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir