Daltonlar çetesine mensup 34 şüpheli hakkında yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın açıklamasına göre, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, elebaşılığını şu anda Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı örgütün 33 ayrı suça karıştığı belirlendi.

Bu kapsamda 15’i tutuklu, 19’u adli kontrolle serbest olmak üzere toplam 34 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı.

33 FARKLI EYLEM, 79 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüphelilerin örgüt faaliyetleri kapsamında çok sayıda ağır suç işlediği kaydedildi. Yaşı küçük şüpheliler için talep edilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüte üye olmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, ateşli silah ve mühimmatın ülkeye yasa dışı sokulması, imalatı, nakli ve satışı, vahim silah ve mühimmat bulundurma, resmi belgede sahtecilik, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kilitli bir yerde hırsızlık.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte çocuk şüpheliler hakkında 20 aydan 79 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığı bildirildi.