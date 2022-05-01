Danimarkalı siyasetçi, polis koruması altında yine Kur'an-ı Kerim yaktı

Irkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paluda, polis koruması altında ülkenin en büyük camisi Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Danimarka’da, İslamı hedef alan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Irkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Medbargareplatsen'de bulunan ülkenin en büyük camisi Stockholm Camisi önünde, geniş sivil polis koruması altında yine Kur’an-ı Kerim yaktı.

Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadı.

AA’nın haberine göre; polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı.

Kur’an-ı Kerim yakmaya devam edeceğini açıkladı

İslam ve Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Paludan, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an'ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi. Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

“Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur”

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, olaya tepki göstererek, “Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.

2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakıyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti. Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.