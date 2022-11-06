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    Datça açıklarında hortum oluştu

    Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, cep telefonu ile görüntüledi.
    • 06.11.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 15:16
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    Datça açıklarında hortum oluştu

    Muğla Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu.

    Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı.

    Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.

    Vatandaşlar tarafından kaydedildi

    Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

    Datça açıklarında hortum oluştu ViDEO

    Datça açıklarında hortum oluştu #1

    Datça açıklarında hortum oluştu #2


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