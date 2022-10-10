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    Datça'da açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen yakalandı

    Datça ilçesinde, gece yarısı botla denize açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
    • 10.10.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:45
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    Datça'da açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla Datça'nın kırsal Mesudiye ve Yaka Mahalleleri'nde, bugün saat 01.00 sıralarında bir grup kaçak göçmenin, yanlarında botla görülmesi üzerine  jandarma harekete geçti.

    Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde denize açılma hazırlığındaki ilk kaçak göçmen kafilesi, karşılarında jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

    Kaçaklar tek tek yakalandı

    Ellerindeki çanta ve valizleri atarak gecenin karanlığına karışmaya çalışan 37 kaçak göçmen, çevredeki boş bungalovlar ve saklandıkları portakal bahçelerinde jandarmalar tarafından tek tek yakalandı.

    Bu sırada hafif ticari araçla olay yerinden kaçmaya çalışan organizatör şüphelisi bir Türk de peşine düşen jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

    Toplamda 59 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarma, günün ağarmasından sonra da sahil kenarlarında ve bahçeli alanlarda arama çalışmalarına devam etti. Ekipler, baraka ve meyve bahçelerinde saklanan 22 kaçak göçmeni daha yakaladı.

    Soruşturma devam ederken, gelen ihbarlar üzerine bölgede arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

    Datça da açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen yakalandı #1

    Datça da açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen yakalandı #2

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    Datça da açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen yakalandı #4


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