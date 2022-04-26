Datça'da heykelin aynasını kıran çocuktan şikayetçi olunmadı

Datça Demokrasi Evi Parkı'nda yaptırılan, 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki aynayı kıranın 9 yaşındaki bir çocuğun kırdığı öğrenildi.

Muğla'da Datça Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı anısına Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki tarihi çınar ağacının bulunduğu alana heykel yaptırdı.

Heykeltıraş Elbruz Denge'ye yaptırılan ve geçen yıl 22 Ekim'de, Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Ediz'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki ayna, geçen 22 Nisan'da taşla kırıldı.

Kamera görüntüleri incelendi

Belediye temizlik görevlileri tarafından fark edilen olayla ilgili yapılan inceleme sonucu, kamera görüntülerinden heykeli tahrip edenin 9 yaşlarında bir çocuk olduğu tespit edildi.

"Suç unsuru olmadığı için çocuktan ve ailesinden şikayetçi olmadık"

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uçar, açıklamasında olaydan haberdar olur olmaz konunun incelenmesi için ilgili belediye personeline talimat verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Olayda herhangi bir kasıt olup olmadığının araştırılması ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesini istedim. Kamera görüntülerinden 9 yaşlarında bir çocuğun oynarken, heykele taşla zarar verdiği tespit edildi. Bu durumda herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı için şikayetçi olunmasını istemedim. Siyasi amaçlı olmadığı, çocukluğun verdiği bir oynama duygusu ile hareket edildiği açık. Sonuçta kasıt yok, art niyet yok. Bana göre, çocuk onun kırılacağını düşünmemiş. Çocuktan ve ailesinden şikayetçi olmadık. Heykeltıraş ile görüşerek heykelin onarımını yapacağız. Datça'da, Ahmet Taner Kışlalı'ya karşı bir sevgisizlik olacağını zaten düşünmüyordum" diye konuştu.





