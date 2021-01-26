Datça'da kayboldu, Bodrum'da cesedi bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde 2 gün önce batan teknede kaybolan Yankı Kocabaş’ın cesedi, 46 kilometre sürüklendikten sonra Bodrum’da karaya vurdu.

Muğla Datça’nın uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında 5 kişinin bulunduğu tekne, 2 gün önce battı.

Teknedeki 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, Yankı Kocabaş ise denizde kayboldu.

Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kayıp olan Kocabaş'ın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

BODRUM'A KADAR SÜRÜKLENDİ

Yapılan aramada Kocabaş'tan hiçbir ize rastlanmazken bugün sabah saatlerinde lüks bir sitenin önüne vuran erkek cesedinin, Yankı Kocabaş’a ait olduğu ortaya çıktı.

Dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle 46 kilometre sürüklenen Kocabaş’ın cansız bedeni, Muğla Adli TIp Kurumu’na gönderildi.









