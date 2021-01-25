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    Datça’da kayıp balıkçıyı ararken kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

    Teknenin alabora olması sonucu kaybolan 36 yaşındaki Yankı Kocabaş için yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ekipler, başka bir erkeğe ait kimliği belirsiz erkek cesedi buldu.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 07:39
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    Datça’da kayıp balıkçıyı ararken kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

    Muğla’nın Datça ilçe merkezine 40 kilometre mesafede batan balıkçı teknesinde kayıplara karışan evli ve iki çocuk babası Yankı Kocabaş'ı (36) arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamazken, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre mesafede bir erkek cesedi ihbarı geldi.

    Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü Kabaklarlı koyunda saat 16.30 sıraları bulunan cesedin, ailesi tarafından yapılan teşhis sonucu kayıp balıkçı Yankı Kocabaş'a ait olmadığı belirlendi.

    BAŞKA BİRİNE AİT ÇIKTI

    Sahilde bulunan cesedin yaklaşık 35 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu tahmin edilirken, bir süredir suda kalmaya bağlı olarak vücudunda çürüme ve bozulmalar olduğu belirlendi.

    Olay yerine gelen, savcının incelemesinin ardından ceset Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Datça’da kayıp balıkçıyı ararken kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu #1

    KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

    Cesedin kimliğinin belirlenmesi için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Öte yandan, cesedin üzerinde siyah eşofman altı ve çizgili bir çorap bulunduğu öğrenildi.

    Datça’da kayıp balıkçıyı ararken kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu #2

    Datça’da kayıp balıkçıyı ararken kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu #3

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