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    Datça'da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı

    Doğa yürüyüşündeyken geçmek istediği köprüde ayağı beton taşların arasına sıkışan hamile kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 05.05.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 10:44
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    Datça'da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı

    Muğla'nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşü yapan hamile bir kadının, geçmek istediği köprünün ortasındaki taşların arasındaki boşluğa ayağı sıkıştı ve yere düştü.

    Yardımına itfaiye yetişti

    Yere düşen kadına ilk yardımı yakınları ve vatandaşlar yaptı. Kadının ayağını bulunduğu yerden çıkaramayan yakınları yardım çağrısında bulundu.

    Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

    Hamile kadın hastaneye kaldırıldı

    İtfaiye ekiplerinin kadını kurtarmasının ardından ilk tedavisi yapıldı. B.K., daha sonra Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayın görgü tanıklarından Mustafa Özkan yaptığı açıklamada, bu rezilliğin son bulmasını isteyerek, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

    Datça da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı #1

    Datça da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı #2

    Datça da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı #3


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