Dayısını öldüren zanlı kaçarken Osmaniye'de yakalandı Gaziantep'te borç para vermeyen dayısını öldüren zanlı, otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Önceki gece geç saatlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Özkan T. isimli şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Otobüsle kaçarken yakalandı

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, zanlının otobüsle kaçtığı tespit edildi. Katil zanlısı yeğen, kaçmak için bindiği otobüse Osmaniye'de sabah karşı yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Tutuklandı

Yakalanan katil zanlısı, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)