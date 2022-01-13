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    DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı

    Emniyet ekiplerinin DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 10 kişiye yönelik başlattığı operasyonda, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:40
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    DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı

    Emniyet güçlerinin deaş terör örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    9 ZANLI YAKALANDI

    Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı #1

    DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı #2

    DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı #3


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