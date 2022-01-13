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- DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı
Emniyet ekiplerinin DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 10 kişiye yönelik başlattığı operasyonda, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 13.01.2022 - 11:06
- Güncelleme : 13.01.2022 - 11:40
Emniyet güçlerinin deaş terör örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
9 ZANLI YAKALANDI
Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.