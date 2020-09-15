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    DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 07:24
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    DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

    DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yi takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Bursa’da olduğunu belirledi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının, işlemleri sonrasında yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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