DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yi takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Bursa’da olduğunu belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının, işlemleri sonrasında yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.