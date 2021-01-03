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    DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı

    Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen terörist saklandığı evde yakalanırken, silahlı görüntüler de ortaya çıktı.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 08:55
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    DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütünün ve örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, "İbrahim" kod adlı bir DEAŞ üyesinin Ankara'ya geldiği bilgisine ulaştı.

    Yapılan araştırmalarda, teröristin daha önce Irak'taki çatışma bölgelerindeyken silahlı faaliyet gösterdiği ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edildi.

    Teröristin yakalanması için saha ve analiz çalışmaları yapan ekipler, söz konusu kişinin A.S.A.A olduğunu belirledi.

    KALDIĞI EVE BASKIN YAPILDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ve kararlar sonrası operasyonun düğmesine basan ekipler, teröristin kaldığı eve baskın yaptı.

    Operasyonda A.S.A.A., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınırken; evde yapılan aramalarda, bir cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel bilgilerin yer aldığı bir not defteri ele geçirildi.

    DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı ViDEO

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #1

    ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Operasyonda ele geçirilen dijital dokümanlar üzerinde istihbarat ve terör birimlerinden oluşan dijital inceleme ekibinin yaptığı çalışmalarda, A.S.A.A'nın çatışma bölgelerindeyken kalaşnikof tüfekle atış yaptığı görüntülere ve çok sayıda DEAŞ'lının fotoğraflarına ulaşıldı.

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #2

    TUTUKLANDI

    Elde edilen bilgiler ve deliller ışığında soruşturma yeni şüphelilerle yönelik genişletilirken, A.S.A.A ise Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #3

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #4

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #5

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #6

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #7

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #8

    DEAŞ lı terörist, Ankara da saklandığı örgüt evinde yakalandı #9

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