Euro
15.1289
4.56%
Dolar
13.4034
4.58%
Altın
764.2
3.97%
Borsa
1.81
0.05%
Bitcoin
748.995
1.33%
BTXN Coin
49.48
-4.75%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar

    Samsun'da define arayan 3 kişi kendilerini takip eden jandarmaya, kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı. Yakalanma anında görüntülenen defineciler ne yapacaklarını şaşırdı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 19:34
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 20:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar

    Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Yayla Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün meydana geldi.

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda define için kazı yapan şahısları üzerini branda ile örttükleri kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı.

    JANDARMA KUYUDAYKEN BASTI

    Jandarmanın kuyuda 3 kişiyi yakalama anı ise cep telefon ile görüntülenirken, jandarmayı karşısında gören Ş.A.(58), Ü.M.(63) ve Ç.Y.(55) şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdı.

    3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde ise kaçak kazı işinde kullanılan jeneratör, hilti, kürek, kazma, kablo, seyyar aydınlatma, hortum, kova ve birçok malzeme ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar VİDEO

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar #1

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar #2

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar #3

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar #4

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar #5

    Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir