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    Define avcıları Arnavutköy’deki tarlalara dadandı

    4 metre kazdıkları çukurda define arayan avcılar, mahsullere zarar verdi. Bu durum vatandaşları adeta bezdirdi. Mahallenin muhtarı, “Burada hiçbir şey yok boşuna mahsule zarar vermeyin” dedi.
    • 30.06.2022 - 09:28
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    Define avcıları Arnavutköy’deki tarlalara dadandı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Çilingir Mahallesi’ne dadanan define avcıları, özellikle gece saatlerinde bölgede bulunan buğday tarlarını kazarak define aradı.

    Definecilerin kazdığı yaklaşık 4 metrelik çukurlar, çiftçiler için tehlike oluşturmaya başladı.

    Mahalleli artık bıktı

    İHA'nın haberine göre defineciler mahalleliyi canından bezdirdi.

    Mahalle muhtarı Halit Şenel ise definecilere seslenip, Çilingir Mahallesi bölgesinde bir şey olmadığını söyledi.

    “Biz burada yaşıyoruz, burada hiçbir şey yok”

    Kazılan yerlerin başına giden Halit Şenel, “Burada insanlar ekili arazilere gelerek sürekli kazı yapıyorlar. Bundan vatandaş ve bizler şikayetçiyiz. Tarlalar delik deşik edildi. Bir söylenti peşine geliyorlar ama biz yüzyıllardır burada yaşıyoruz ve burada hiçbir şey yok. Defineyi bırakın eski tarihi bir şey bile yok bu noktada.

    Define avcıları Arnavutköy’deki tarlalara dadandı #1

    “Tarlaları altüst etmeyin yazık günah”

    Bu kolay yoldan zengin olma hayali kuran defineciler her tarafı delik deşik etti. Burada hiçbir şey yok en azından tarlaları altüst etmeyin yazık günah. Özellikle gece saatlerini tercih ediyorlar, yakalanmıyorlar bir şekilde kendilerini perdeliyorlar. Maalesef bu bölgede bir şey bulamayacaklarını bilmeleri gerekiyor çünkü yok.” dedi.

    Define avcıları Arnavutköy’deki tarlalara dadandı #2

    Define avcıları Arnavutköy’deki tarlalara dadandı #3

    Define avcıları Arnavutköy’deki tarlalara dadandı #4


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