DEM Parti heyeti DİSK'i ziyaret etti
DHA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, İmralı’nın çağrısı sonrası başlatılan ziyaretler çerçevesinde DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI ELE ALINDI

Heyeti, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ve sendika yöneticileri karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, taraflar arasında önemli değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü