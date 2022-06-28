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    Demir - çelik fiyatlarını manipüle eden 250 kişiye operasyon

    Demir - çelik fiyatlarını manipüle eden 250 kişiye operasyon

    Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk operasyonu düzenlendi.
    • 28.06.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:38
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    Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde, eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi.

    250 kişi gözaltında

    AA'nın haberine göre; operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor.

    Demir çelik sektöründe tekelleşmeye çalıştılar

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

    10 aylık teknik takipte 3 ayrı suç örgütü deşifre edildi

    Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.

    Tekel oluşturdular

    Bu suç örtülerinin demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları,sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

    Devleti 25 milyar TL zarara uğrattılar

    Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim için ayırdığı ödenek tutarı kadar)

    Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi

    Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

    Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.


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