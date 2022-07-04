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    'Demir Yumruk' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

    'Demir Yumruk' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

    Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
    • 04.07.2022 - 21:50
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    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik “Demir Yumruk” operasyonu düzenledi.

    Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Aralarında Erol Evcil de bulunuyor

    Çökertilen üç suç örgütünden birinin lideri olan Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ile “suç örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklandı.

    10 kişi de serbest bırakıldı

    İHA'nın aktardığına göre 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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