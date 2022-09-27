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    'Demir Yumruk' soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

    46 şüphelinin yer aldığı ikinci iddianamede 5 kişinin örgüt yöneticiliği, 14 kişinin örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi.
    • 27.09.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:17
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    'Demir Yumruk' soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

    Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması çerçevesinde, örgüt kurucusu Hüseyin Eryılmaz, 4 yönetici ve 14 üye olmak üzere toplamda 19 kişiye "örgüte üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından hapsi istendi.

    43 yıla kadar hapis istemi

    Savcılık, Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi.

    İddianamede, aralarında Hüseyin Eryılmaz ve yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında 14 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

    İddianame kabul edildi

    Soruşturma çerçevesinde hazırlanan 2’nci iddianamede 46 şüpheli yer alırken, aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişinin örgüt yöneticiliği, 14 kişinin örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

    İddianame, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


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