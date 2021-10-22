Yenikapı’dan Bursa’ya giden deniz otobüsünde, yanında uyuyan G.Ş. isimli kadına cinsel tacizde bulunan Yusuf Yıldırım, yargılandığı davanın ilk duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da, eylül ayında, Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım (50), yanında oturan G.Ş. (33) adlı kadın yolcuyu uyuduğu sırada taciz etti.

G.Ş.’nin uyanıp panikle, “Ne yapıyorsun sen?” demesi üzerine Yıldırım, alt kata inip uzaklaşmak istedi.

G.Ş.’nin yüksek sesle olayı anlatması üzerine diğer yolcular devreye girdi.

DENİZ OTOBÜSÜNÜN ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ

Yıldırım yakalanarak özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Deniz otobüsünün rotası değiştirilerek Yıldırım, Yalova’nın Armutlu iskelesine yanaşıldı. Yıldırım, ihbar üzerine burada hazır bekleyen Armutlu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇU TESPİT EDİLDİ

Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her 2 suçtan da tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Deniz otobüsünde cinsel tacize, 4 yıl 2 ay hapis kararı VİDEO



“NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.

İlk duruşmada, “Ne yaptığımı hatırlamıyorum o gün. Dokunduğumun farkında değilim. Bağrış olunca koltuktan kalkarak uzaklaştım. Diğer yolcular beni merdivenden çıkararak getirdi.” dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yusuf Yıldırım'ı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, sanığın adli kontrollük koşuluyla serbest bırakılmasını da kararlaştırdı.

Bu suçtan tahliye edilen Yusuf Yıldırım, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine tekrar götürüldü.