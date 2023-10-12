Muğla'da bir adam alkollü girdiği denizde fenalaştı Alkollü olarak girdiği denizde fenalaşan 54 yaşındaki adam, ekiplerin tüm müdahalelelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Bodrum'a tatile gelen Şeref Aydoğan, arkadaşıyla eğlenirken aşırı alkollü şekilde denize girdi. Kısa bir süre sonra sahile yakın noktada yüzen Aydoğan aniden suda hareketsiz kaldı. Denizden çıkan iki kişi de durumu fark edip 112 Acil Servis'e bildirdi. Hayatını kaybetti Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalelere rağmen Aydoğan kurtarılamadı. Aydoğan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. O anlar kaydedildi Öte yandan, olay anı çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, denize girdikten hemen sonra düşüp kalkan Aydoğan'ın, sahile yakın sığ alanda yüzmeye başladığı görüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)