Denizli'de paramotor pilotunun yere çakılma anı

Denizli’de paramotor ile uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, antrenman sırasında kanadının kapanmasıyla zemine çakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pamukkale travertenlerinde paramotorlarla eğitim uçuşu gerçekleştiren 32 yaşındaki Kemal Oturak, kanadının kapanması sonucu zemine çakıldı.

Kazayı ucuz atlatan Oturak, eğitim için Denizli’ye geldiğini belirtti.

Yaklaşık 15 yıldır bu şekilde eğitimler gerçekleştiren ve yarışmalara katılan Oturak, olayı anlattı.

"O ÇARPMAYA GÖRE AZ HASAR VAR"

Alçak irtifada kanadında kapanma yaşandığını söyleyen Kemal Oturak, “Yarışma antrenmanı yaparken muhtemelen termik duvarına çarptım. Alçak irtifada kanadın bir tanesinde kapanma yaşandı. O anda da yere vurduk. Antrenman yaparken meydana geldi. O çarpmaya göre az hasar var. Olağanüstü diyebiliriz. Daha kötü hasarlar olabilirdi. Çok şükür iyiyim. Sol bacağımda 3 parçalı kırık var. İlk ameliyatı Denizli’de oldum. Burada ki enfeksiyon tedavisine devam ediyoruz. Sonrasında ki fizik tedavi çalışmalarını İstanbul’da devam ettireceğiz. Eski sağlığımıza kavuşacağız.” diye konuştu.

Paramotor pilotu yere çakıldı VİDEO





